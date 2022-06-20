На Долгоозёрной один из гостей вонзил другому нож в шею и скрылся

На Долгоозёрной один из гостей вонзил другому нож в шею и скрылся
На Долгоозёрной один из гостей вонзил другому нож в шею и скрылся. Фото: Pxhere

В Приморском районе два мужчины, пришедшие в гости на Долгоозерную, 9, поссорились, и в результате все закончилось тяжелым ножевым ранением в шею.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина с ножевым ранением шеи поступил в больницу №3 в 02:40. Врачи диагностировали у 39-летнего пострадавшего открытую рану шеи, повреждение шейного отдела спинного мозга, закрытую позвоночно-спинномозговую травму и слепое колото-резаное проникающие ранение позвоночника и спинного мозга.

Под утро 19 июня около 05:00 на Энгельса «по горячим следам» удалось задержать 43-летнего подозреваемого в совершенном преступлении. Следствие полагает, что около 2 часов ночи два мужчины, находясь в гостях, во время совместного распития спиртных напитков, поссорились. В результате один ударил другого ножом и скрылся с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе задержали горожанина, угрожающего секатором работнику магазина за то, что тот не дал ему пронести украденный товар.

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