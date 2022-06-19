В магазине на Стойкости петербуржец с мясом распивал алкоголь у кассы и размахивал секатором

В магазине на Стойкости петербуржец с мясом распивал алкоголь у кассы и размахивал секатором. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО

В магазине на Стойкости петербуржец с мясом распивал алкоголь у кассы и размахивал секатором. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО

Накануне, 18 июня, в Кировском районе задержали петербуржца, угрожающего секатором работнику магазина за то, что тот не дал ему пронести украденный товар.

Правонарушителя задержал наряд Росгвардии сразу же после поступления сигнала о том, что на улице стойкости сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО.

Сообщение поступило около 17:20. Прибывшие на место специалисты выяснили, что гражданин попытался пронести без оплаты через кассу кусок мяса, однако был задержан сотрудником магазина. В ответ мужчина в сердцах бросил товар на пол и начал распивать также не оплаченный алкоголь.

Этим дело не закончилось. Мужчина достал из сумки секатор и начал угрожать расправой работнику магазина. В этот момент подоспели росгвардейцы и остановили буйного «садовника».

Известно, что правонарушитель ранее уже был судим. Его доставили в 8 отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Петербурга позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывчатке в магазине «Фикс Прайс» на Пискаревском проспекте, 147.