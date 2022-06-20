В Шушарах устанавливают личность мужчины, упавшего с жилого дома

В воскресенье вечером, 19 июня, в правоохранительные органы Пушкинского района поступило сообщение о падении человека из окна.

Как стало известно Gazeta.SPB, полиция прибыла на место, но пока не смогла установить личность погибшего мужчины. Все произошло на улице Первомайской, дом 5, корпус 1. В правоохранительные органы обратилась женщина, которая видела, как мужчина падал мимо ее окон.

Все, что удалось выяснить, — это то, что погибшему на вид около 40 лет. Он был одет в черную футболку и тканевые штаны. Точное место, откуда упал гражданин также не удалось установить. Сам жилой дом имеет 19 этажей.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера два мужчины, пришедшие в гости на Долгоозерную, 9, поссорились, и в результате все закончилось тяжелым ножевым ранением в шею.