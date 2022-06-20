Кассир в Красногвардейском районе подозревается в «минировании» АЗС ради шутки

В ночь с 18 на 19 июня около 01:30 оператора АЗС «Шелл» на Пискаревском проспекте, 169 шокировали сообщением о минировании. Женщина сразу же обратилась в экстренные службы.

По словам оператора сообщение о минировании поступило на мобильный телефон АЗС в Красногвардейском районе. Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемую злоумышленницу удалось задержать в тот же день, 19 июня.

В результате осмотра объекта взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, эвакуацию также проводить не потребовалось.

Позже задержали 37-летнюю продавца-кассира, которая проживается на территории Ленобласти. Предполагается, что женщина из хулиганских побуждений позвонила на мобильный телефон АЗС «Шелл» и сообщила о заминировании здания.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине выбрана мера принуждения — обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в субботу житель Петербурга позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывчатке в магазине «Фикс Прайс» на Пискаревском проспекте.