Эксперт рассказала, почему лучше брать квартиру в аренду, а не в ипотеку

Эксперт рассказала, почему лучше брать квартиру в аренду, а не в ипотеку. Фото: unsplash

Эксперт рассказала, почему лучше брать квартиру в аренду, а не в ипотеку. Фото: unsplash

Брать квартиру в ипотеку, по мнению некоторых экспертов, гораздо менее выгодно и разумно, чем арендовать квартиру под съем.

Так, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, в чем состоит проблема недоступной ипотеки в России. По ее мнению, причиной того, что граждане не могут ее взять является вовсе не ключевая ставка, а большая разница между ценой за квадратный метр и доходом конкретного человека. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист назвала формулу, по которой считается доступность квадратного метра в регионе, — жилье становится доступно в том случае, когда стоимость «квадрата» находится на уровне среднемесячного дохода семьи. Сейчас же жители России не могут брать ипотеку из-за высокой стоимости квадратного метра. Даже в случае бесплатной ипотеки у граждан не будет возможности восполнять платежи ко кредиту.

По мнению Радченко, сейчас необходимо защищать права участников арендного рынка. Если человек арендует жилье, то для него, например, не составит труда куда-то переехать, поэтому рынок аренды нужно развивать, заверила эксперт. Застройщикам будет выгодно сдавать квартиры, если им поступит предложение специально льготы под эти цели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас из-за кризиса россияне стали отказываться от покупки квартиры, выбирая съемное жилье.