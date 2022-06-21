Петербург на 1 месте по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург на 1 месте по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Петербург сегодня занял первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Во вторник, 21 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 214 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 206. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 146 человек с коронавирусом, а в Московской области 123 новых ковид-пациента.

За день в Петербурге выздоровели 252 человека, госпитализировали 89 местных жителей, скончались десять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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