В Ленобласти за сутки выявили 30 случаев коронавируса

В Ленобласти за сутки выявили 30 случаев коронавируса
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: Смольный

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 514 местных жителя. Всего выздоровели 184 315 пациентов, в том числе 42 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 490.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 146 человек. На третьем месте Московская область — 123 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

ленобласть новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Жителям Ленинградской области раздали «дальнобойного» интернета
Строительство КАД-2 вокруг Петербурга завершат к 2027 году
Эксперт «Финтех Старт» рассказал о тенденциях в банковских инновациях
Наземный транспорт Петербурга остановят 22 июня для минуты молчания
В Петербурге будут судить медсестру, привязавшую трехгодовалого пациента к стулу
Финал конкурса «Миссис бизнес Россия 2022»
В Петербурге проезд в городском транспорте 22 июня сделают бесплатным для ...
Беглов подвел итоги ПМЭФ-2022: сумма соглашений превысила полтриллиона рублей