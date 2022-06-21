В России за сутки коронавирусом заразились 2 500 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 2 500 человек
В России зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 2 500 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 403 427. Об этом стало известно сегодня, 21 июня.

За вчерашний день госпитализирован с ковидом 1 501 человек, скончались 60 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умер 380 577 граждан. Накануне выздоровели 3 440 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 827 837.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 146 человек. На третьем месте Московская область — 123 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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