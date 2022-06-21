Новое судно выйдет на линию из Петербурга в Калининград 25 июня

Новое судно выйдет на линию из Петербурга в Калининград 25 июня
Новое судно будет выходить на линию из петербургского порта Бронка. Фото: сайт порта "Бронка"

Пятое по счету судно может выйти на паромную линию Петербург — Калининград 25 июня.

Новое судно будет выходить на линию из петербургского порта Бронка. Оно сможет доставлять грузы не только в город Балтийск под Калининградом, но и в сам Калининград. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Телеграм-канале.

По словам губернатора, одна из компаний уже выразила готовность отправлять новое грузовое судно начиная с 25 июня. Судно будет загружать мощности Калининградского морского торгового порта и, возможно, рыбного порта.

Алиханов позже уточнил, что с пятницы на линии Петербург — Калининград начнет курсировать судно «Холмогоры». Оно выйдет из Северной столицы и направится в Калининград.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что запуск паромов между Калининградом и Петербургом, вероятно, перенесут на 2023 год.

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