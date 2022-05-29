Запуск паромов между Калининградом и Петербургом, вероятно, перенесут на 2023 год

Запуск паромов между Калининградом и Петербургом, вероятно, перенесут на 2023 год
Запуск паромов между Калининградом и Петербургом, вероятно, перенесут на 2023 год. Фото: pixabay

В 2023 году паромы могут начать курсировать между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Чтобы совершить путешествие из Петербурга в Калининград ориентировочно необходимо будет заплатить 15 тысяч рублей, однако окончательно цену еще не установили, — не исключено, что она может быть снижена до 8 тысяч в один конец за счет предоставления дополнительных развлекательных услуг. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, пишет ТАСС.

В настоящий момент проект находится на стадии проработки и имеет большую привлекательности для грузоперевозок. Между Петербургом и Калининградом паром пробудет в пути около 40 часов. По мнению Ермака, рентабельность будет возможна только если там будут дополнительные услуги — казино, Duty Free, поэтому вопрос запуска паромов еще прорабатывается.

До этого планировалось, что лайнер «Принцесса Анастасия» начнет ходить между Северной столицей и Калининградом уже в 2022 году. Губернатор области Антон Алиханов считает, что этот маршрут может стать дополнением или альтернативой, если Литва закроет транзит для поездов. При этом область заинтересована в налаживании морских пассажирских перевозок в принципе, отметил губернатор.

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