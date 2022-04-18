Паром «Принцесса Анастасия» может начать перевозить пассажиров в Калининград

Круизный паром «Принцесса Анастасия» может заняться пассажирскими перевозками в Калининград из Петербурга. Сейчас власти Калининградской области обсуждают этот вопрос с владельцем парома.
Как передает ТАСС, губернатор области Антон Алиханов считает, что этот маршрут может стать дополнением или альтернативой, если Литва закроет транзит для поездов. При этом область заинтересована в налаживании морских пассажирских перевозок в принципе, отметил губернатор.
Паром помимо 2,5 тыс. человек может перевозить и большое количество автомобилей.
Сейчас в основном пассажиры предпочитают попадать из Петербурга в Калининград и обратно на самолетах. Однако есть категория пассажиров, которым летать нельзя по медицинским показаниям.
Напомним, Калининградская область отделена от основной территории России границами стран Евросоюза.