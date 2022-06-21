Жителям Ленинградской области раздали «дальнобойного» интернета

МегаФон провел быстрый мобильный интернет в труднодоступные населенные пункты Ленобласти. Теперь почти 1,5 млн жителей региона, половина из которых проживает в отдаленных селах, смогли наблюдать рост скоростей 4G в своих смартфонах или воспользоваться интернетом впервые.

Это стало возможно благодаря прошедшей модернизации свыше 2 тысяч базовых станций в диапазоне 900 МГц. Обновления коснулись трех тысяч населенных пунктов. Помимо городов МегаФон модернизировал инфраструктуру связи в деревнях и селах с населением всего несколько десятков человек. Среди них Залесье, Соболевщина, Посад, Горловщина и другие.

Как отметил Владимир Бакалов, директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в этой планомерной работе по модернизации инфраструктуры связи важным элементом был выбор диапазона.

«У диапазона 900 МГц есть весомые преимущества при обеспечении связью малых населенных пунктов. Сигнал LTE 900 очень «дальнобойный»: одна базовая станция позволяет обеспечить покрытие сразу нескольких населенных пунктов. При этом строить объекты связи в каждой деревне или поселке нам не пришлось. Более того, диапазон обеспечивает сравнительно высокие скорости мобильного интернета, что так необходимо на фоне растущего потребления трафика», – добавил Владимир Бакалов.

По данным МегаФона, с начала года пользователи Ленобласти прокачали свыше 70 Петабайт цифровой информации. Такой объем сравним с просмотром кинотрилогии «Властелин колец» около 2 млн раз. При этом после прошедшей модернизации объем потребления данных пользователями в 4G-сети вырос почти на 30%.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечена независимым исследованием международной компании Ookla. Оно подтверждает, что интернет МегаФона самый быстрый в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в Петербурге с 26 Мбит/с до 33 Мбит/с и в области с 16 Мбит/с до 25 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 530 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.