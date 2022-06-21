Экспресс-доставка от 60 минут: почему новый проект «Почты России» может провалиться

«Почта России» запустила службу доставки сроком от 60 минут. Однако из-за недостатка опыта в выполнении заказов новый проект компании вызывает лишь сомнения.

Как пишет «Патрульный Петербурга», в новом проекте «Почта России» будет сотрудничать с малым и средним бизнесом. Компания будет предоставлять ритейлерам собственных курьеров, которые должны выполнить заказ в срок от 60 минут.

Но стоит помнить, что «скорость» и «Почта России» звучат вместе странновато. Есть примеры, когда компания не может до конца разобраться со своей главной задачей — обычной доставкой посылок и писем. В интернете можно найти уже десятки мемов на этот счет. Однако многим россиянам не до смеха: посылки могут идти до получателей по несколько месяцев, а иногда и вовсе пропадать по пути.

«Я помню, как моя посылка из Москвы пришла в СПб, затем уехала в Мурманск и вернулась в СПб. Наверное, потому что в Мурманске большой сортировочный центр», — рассказала клиентка «Почты России». «Посылка долго, 3 месяца была где-то, шла с Саратова до Новой Земли, на обращение о розыске я ответа не получила, жалоба тоже без ответа, получите неуд за работу почты России», — пишет пользовательница.

В успехе экспресс-доставки от «Почты России» сомневаются и эксперты.

«Первое время будет за 60 дней. Но это, к сожалению, вопрос логистической сети, он не решаем, в том отношении, что это должна быть высокая квалификация на всех участках. Если какой-то участок провисает — ломается вся система», — подчеркнул независимый эксперт по экономическим вопросам Дмитрий Адамидов.

Он добавил, что компания, видимо, сможет добиться желаемого срока доставки в 60 минут только через несколько лет.

На возможные проблемы проекта указывают и размер зарплаты у сотрудников «Почты России». К примеру, почтальоны и пешие курьеры компании в Петербурге получают от 27 000 до 32 400 рублей. А это примерно в два раза меньше, чем средняя зарплата по городу (55,9 тысячи рублей).

В то же время на рынке труда есть вакансии для курьеров с заработком до 104 тысяч рублей в месяц.

Если «Почта России» хочет эффективно реализовать свои планы, то ей придется соответствовать тенденциям на рынке. Но если курьеры будут получать по 50-100 тысяч в месяц, то стоит ли ждать бунта от сотрудников, зарплата которых останется на прежнем уровне.

«У «Почты России» основная проблема в том, что они недостаточно продумали не то, чтобы логистику, а там очень негуманное отношение к персоналу и к организации работы достаточно странное. Поэтому все их независимые планы, которые они с видимой регулярностью создают, заканчиваются не всегда, как они хотят. Доходит до того, что это в фольклоре нашло отражение», — считает эксперт Дмитрий Адамидов.

Отметим, что руководит «Почтой России» Максим Анисимов, занимающий пост генерального директора, петербургский филиал организации возглавляет Дмитрий Серебренников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что робот-курьер «Почты России» провалился в яму и опоздал к адресату в Мурино.