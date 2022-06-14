Робот-курьер «Почты России» провалился в яму и опоздал к адресату в Мурино

Робот-курьер «Почты России» вновь не справился со своей работой. На этот раз оперативной доставке помешала яма на пути.

В Сети завирусился ролик с моментом, как ровер завершил свою доставку в яме. У железного почтальона не было шансов выбраться, если бы не неравнодушные жители Мурино.

Робота достали из ямы силами тремя мужчин. По словам местных, после инцидента ровер продолжил свой путь как ни в чем не бывало. Однако репутация «Почты России» уже подорвалась.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», это не первый раз, когда «Почта России» не справилась с оперативной доставкой посылок. У некоторых заказы повреждаются во время транспортировки, а кому-то посылки и вовсе не доходят.

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