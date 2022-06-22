Цифровой криминалист назвал безопасной безналичную оплату в общественном транспорте Петербурга

Цифровой криминалист назвал безопасной безналичную оплату в общественном транспорте Петербурга
Цифровой криминалист подтвердил безопасность безналичного расчета в общественном транспорте Петербурга. Фото: пресс-служба Комтранса

Использование банковских карт в наземном общественном транспорте Петербурга — безопасный способ оплаты проезда, заявил руководитель Международного центра цифровой криминалистики Петербургского исследовательского центра РАН Андрей Чечулин.

Цифровой криминалист объяснил в беседе с «МК в Питере», что списание денег с банковской карты в наземном транспорте происходит через автоматические системы, установленные на поручнях. Риск кражи данных карты при таком способе оплаты сводится к нулю, поскольку пассажиру не нужно вводить пин-код, отдавать карту неизвестным людям или передавать информацию из СМС-сообщений.

«Мошенничество с картами есть, но чего-то нового именно на транспорте — не появилось», — отметил Чечулин.

Кроме того, гарантами безопасности безналичной оплаты выступают государство и правоохранительные органы. Первое обеспечивает понятную процедуру оплаты, а вторые контролируют, чтобы нарушения не оставались безнаказанными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лучше понять, как работает транспортная реформа, петербуржцам помогают волонтеры.

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