В Петербурге подтвердили еще 225 случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 225 новых случаев коронавируса.

Госпитализирован 71 человек, выздоровели – 295, умерли – девять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 534 624 местных жителя, вылечились — 1 498 258 человек, а общее число жертв достигло 34 055. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 256 человек. На третьем месте Московская область — 147 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.