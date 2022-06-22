В России за сутки коронавирусом заразились 3 058 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 058 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 406 485. Об этом стало известно сегодня, 22 июня.

За вчерашний день госпитализирован с ковидом 1 282 человека, скончались 66 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 380 643 граждан. Накануне выздоровели 3 767 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 832 604.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 256 человек. На третьем месте Московская область — 147 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.