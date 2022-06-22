В аэропорту Пулково 22 июня отменены или задержаны девять рейсов

В среду, 22 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменены пять авиарейсов и четыре задержаны.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Ургенч (должен был вылететь в 7:10), Москву (14:10, 14:50), Самарканд (17:55), Иваново (18:50)

С опозданием вылетит самолет до Сочи, который должен был покинуть Северную столицу в 8:15, но его отложили до 10:00. Вылет рейса в Анталью перенесли с 12:55 на 13:35, а другой рейс на турецкий курорт задерживается с 13:05 на 14:55. Кроме того, задерживается рейс до Уфы — пассажиры улетят не в 19:45, а в 21:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.