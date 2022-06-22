Нечто посредственное и пресное: в Петербурге оценили бургеры в обновленных McDonald’s

После трехмесячного перерыва в Петербурге вновь открылись рестораны McDonald’s под новым названием «Вкусно — и точка». Блюда остались прежними, но впечатления от них сильно изменились, причем не в лучшую сторону.

Один из ресторанов «Вкусно — и точка» открылся на Каменноостровском проспекте, 39. Оценить его работу решил корреспондент Neva.Today. Если не обращать внимание на отсутствие логотипов западной сети, то видимых изменений в ресторане не произошло.

Кассы и терминалы работают в прежнем режиме, а заказы готовят за считанные минуты. Но на этом, как отмечает журналист, положительные эмоции закончились.

Бургеры, напитки и прочие блюда остались прежними, но теперь их подают в обезличенной упаковке.

«В результате складывается впечатление, что ешь нечто посредственное и пресное: если раньше можно было пойти пообедать (или заказать) именно в McDonald’s, то сейчас становится все равно, где покупать однотипные и не слишком полезные для здоровья бургеры», — считает корреспондент.

Изменения претерпело и сладкое меню. Например, многим любимый десерт «Макфлурри» превратился в обычный пломбир с наполнителем, похожим на бабушкино варенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Вкусно — и точка» на Петроградской стороне не открылся вовремя 22 июня.