На Пискаревском кладбище почтили память погибших защитников и жителей Ленинграда

На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины. Фото: Прокуратура Петербурга

На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины. Фото: Прокуратура Петербурга

В День памяти и скорби, 22 июня, на Пискаревском кладбище почтили память защитников и жителей осажденного Ленинграда.

На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины.

Кладбище посетили представители правительств и парламентов Петербурга и Ленобласти, представитель президента в СЗФО, члены командования ЗВО и ВМФ, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула.

Как сообщили в Смольном, в Петербурге в настоящее время проживают более 64 тысяч ветеранов ВОВ, 7,7 тысячи тружеников тыла и почти 6 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тысячи петербуржцев приняли участие в акции «Свеча памяти» на Дворцовой площади.