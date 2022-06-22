На Пискаревском кладбище почтили память погибших защитников и жителей Ленинграда

В День памяти и скорби, 22 июня, на Пискаревском кладбище почтили память защитников и жителей осажденного Ленинграда.
На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины.
Кладбище посетили представители правительств и парламентов Петербурга и Ленобласти, представитель президента в СЗФО, члены командования ЗВО и ВМФ, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.
Церемония завершилась прохождением роты Почетного караула.
Как сообщили в Смольном, в Петербурге в настоящее время проживают более 64 тысяч ветеранов ВОВ, 7,7 тысячи тружеников тыла и почти 6 тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тысячи петербуржцев приняли участие в акции «Свеча памяти» на Дворцовой площади.