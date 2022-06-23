Гидрометцентр рассказал, что к выходным в Петербург и Ленобласть придет аномальная жара

Гидрометцентр рассказал, что к выходным в Петербург и Ленобласть придет аномальная жара. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Гидрометцентр рассказал, что к выходным в Петербург и Ленобласть придет аномальная жара. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С 25 июня в Москву и Петербург придут жаркие дни. По прогнозам специалистов, температурный фон будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что антициклон, центр которого находится над югом Западной Европы, уже в ближайшие дни начинает распространять своё влияние на европейскую территорию страны. Об этом пишет ТАСС.

Специалист отметил, что облаков будет мало, солнце начнет прямо «прожаривать» территорию, поэтому будет теплая погода. В Петербурге, как и в Москве, тоже будет жаркая погода и «безжалостное» солнце.

Так, в пятницу ожидается до 27 градусов, а в субботу, воскресенье и понедельник температура воздуха прогреется от 28 до 31 градуса. Такие показатели стоят выше климатической нормы на 5-6 градусов, подчеркнул Вильфанд. Никаких осадков в эти дни не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов напомнил горожанам о самых жарких температурах в городе.