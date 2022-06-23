Пенсионер с Калининского района очень хотел спасти свои почти 4 млн и перевел их мошеннику

Пенсионер с Калининского района очень хотел спасти свои почти 4 млн и перевел их мошеннику. Фото: Pxhere

Пенсионер с Калининского района очень хотел спасти свои почти 4 млн и перевел их мошеннику. Фото: Pxhere

Житель Калининского района стал жертвой мошенников и добровольно перевел им почти 4 миллиона.

В правоохранительные органы мужчина обратился 21 июня. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина проживает на улице Замшина, 50, именно туда ему 7 июня позвонил злоумышленник.

Мошенник представился начальником финансового отдела и предупредил доверчивого 82-летнего пенсионера, что на его банковских счетах происходят мошеннические действия, поэтому необходимо перевести денежные средства на резервные счета, что мужчина и сделал. Сняв свои средства с разных счетов в банках, мужчина через банкомат перевел на указанный неизвестным счёт 3 860 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье. Злоумышленника ищут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге 22 июня произошла кража вещей и денежных средств на сумму 1 096 540 рублей.