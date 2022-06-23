Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, стартующий 15 июля

Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, стартующий 15 июля. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

Политолог поддержал третий этап транспортной реформы в Петербурге, стартующий 15 июля. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

Политолог и руководитель образовательного направления «Политология» в Северо-Западном институте управления филиале РАНХиГС Виталий Горохов поделился своим мнением относительно внедрения третьего этапа транспортной реформы в Петербурге.

По мнению специалиста, в проведении третьего этапа транспортной реформы, которая стартует 15 июля, есть свои неоспоримые плюсы. Эксперт поделился с «МК в Питере», что полностью поддерживает плавное и постепенное развитие в этом направлении. Специалист отметил, что на каждом последующем этапе реформатор устраняет выявленные недочеты предыдущих, так на базе выявленных ошибок и недочетов производится корректировка маршрутной сети, на линию выпускают дополнительные автобусы, усиливают информирование граждан, заметил Горохов.

Политолог заметил, что агрессивная реакция некоторых граждан на реформу очевидна, но действенна, именно поэтому необходимо постепенное внедрение изменений.

Также Горохов отметил, что введение реформы поэтапно поможет проработать изменения на отдельных маршрутах. Это гарантирует удачный исход.

«Потому что, если одномоментно внедрить в масштабах всего города, то будет сложнее что-то корректировать», — заключил политолог.

Стартовала новая модель транспортного обслуживания в Петербурге 1 апреля 2022 года. Второй этап был реализован 1 июня.

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