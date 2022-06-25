В Петербурге подтвердили 227 новых случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили 227 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 227 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 72 человека, выздоровели – 219, умерли – десять. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 535 071 местных житель, вылечились — 1 498 699 человек, а общее число жертв достигло 34 072. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 240 человек. На третьем месте Московская область — 199 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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