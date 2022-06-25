Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург стал вторым по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Петербург сегодня занял второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В субботу, 25 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 232. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 240 человек с коронавирусом, а в Московской области 199 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 218 человек, госпитализировали 72 местных жителей, скончались десять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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