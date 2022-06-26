В Петербурге подтвердили 244 новых случая коронавируса

В Петербурге подтвердили 244 новых случая коронавируса
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 244 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 39 человек, выздоровели – 97, умерли – десять. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 535 547 местных жителей, вылечились — 1 499 012 человек, а общее число жертв достигло 34 094. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 232 человек. На третьем месте Московская область — 212 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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