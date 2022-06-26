Петербург попал на 1 место по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург сегодня занял первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В воскресенье, 26 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 244 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 227. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 232 человек с коронавирусом, а в Московской области 212 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 97 человек, госпитализировали 39 местных жителей, скончались десять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.