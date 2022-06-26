В Ленобласти за сутки выявили 24 случая коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 659 местных жителей. Всего выздоровели 184 659 пациентов, в том числе 17 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 232 человек. На третьем месте Московская область — 212 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.