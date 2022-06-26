В России за сутки коронавирусом заразились три тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 004 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 418 881. Об этом стало известно сегодня, 26 июня.

За вчерашний день госпитализирован с ковидом 2 713 человек, скончались 55 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 380 892 граждан. Накануне выздоровели 2 713 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 845 513.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 232 человек. На третьем месте Московская область — 212 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.