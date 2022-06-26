Пожар в частном доме под Петербургом унес жизни двух человек

При пожаре погибли два человека. Фото: Pixabay

При пожаре погибли два человека. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельного пожара в частном доме.

По данным областного управления МЧС, в субботу около 21 часа загорелся частный дом в деревне Покровская. Деревянный дом площадью 96 квадратных метров сгорел полностью. 12 пожарных тушили его почти час.

Как стало известно Gazeta.SPb, после пожара на пепелище обнаружили останки двух человек. Тела сильно обгорели, поэтому пол и возраст погибших пока не представляется возможным.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Останки направили на судмедэкспертизу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Осиновой Роще горит православный храм. Судя по опубликованным снимкам с места ЧП, храм сгорел полностью.