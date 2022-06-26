Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России

Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт золота из России
Байден подтвердил решение "Большой семерки" ввести запрет на импорт российского золота. Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден заявил, что страны «Большой семерки» намерены ввести запрет на импорт золота из РФ.

Американский лидер написал в Twitter, что страны G7 вместе объявят о введении запрета на импорт российского золота. Он отметил, что золото — важнейшая часть экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов. Мера не будет распространяться на уже приобретенные активы.

По данным агентства Reuters, лидеры G7 объявят об этом решении на саммите, который проходит с 26 по 28 июня в Баварии под председательством Германии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Боррель заметил, что покупать продовольствие и удобрение из России все страны могут свободно. Кроме того, он отметил, что ЕС оказывает поддержку усилиям ООН в рамках консультаций между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины через море.

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