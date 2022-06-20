Боррель заметил, что покупать продовольствие и удобрение из России все страны могут свободно

Боррель заметил, что покупать продовольствие и удобрение из России все страны могут свободно. Фото: unsplash

Боррель заметил, что покупать продовольствие и удобрение из России все страны могут свободно. Фото: unsplash

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что все страны, которые хотят приобретать продовольствия и удобрение из России, могут это делать абсолютно спокойно.

Такое заявление Боррель сделал по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге. Кроме того, он отметил, что ЕС оказывает поддержку усилиям ООН в рамках консультаций между Россией, Турцией и Украиной по разблокированию экспорта зерна с Украины через море. Об этом пишет ТАСС.

Боррель снова напомнил о позиции Брюсселя, заключающейся во мнении: разрастающийся продовольственный кризис в мире вызван не санкциями ЕС. Он отметил, что санкции не касаются удобрений и продовольствия, все. При этом Боррель почему-то не упомянул, что рестрикции ЕС разрушили логистические цепочки по всему миру и создали проблемы для оплаты за зерно, так как ключевые банки России были отключены от системы платежей SWIFT.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Володин поделился своим мнением касательно нового пакета санкций против России. По его мнению, ничем хорошим это не закончится. Также спикер выразил свое мнение в отношении заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о помощи Украине в опустошении ее хранилищ зерна.