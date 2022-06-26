Врач Аребьев предупредил, что нелеченые ожоги могут привести к смерти

Врач отделения экстренной помощи Эдуард Аребьев рассказал о серьезных последствиях нелеченых ожогов. Через поврежденные ткани в организм может попасть инфекция, а в отдельных случаях ожоги могут привести к смерти

Существует несколько типов ожогов: термические, химические, электрические и лучевые. По словам медика, все они коварны и приносят не только физическую боль, но и стать причиной длительной нетрудоспособности, инвалидности и даже летального исхода. Об этом пишет «Доктор Питер».

Во многих случаях последствием нелеченого ожога становится инфекция. Она проявляется такими симптомами, как изменение цвета кожи в месте ожога, непрозрачная жидкость и неприятный запах. Появление признаков инфекции требуют немедленного обращения к врачу, заявил врач.

Аребьев отметил, что ожоги могут повредить кровеносные сосуды и привести к потере жидкости. В результате объем перекачиваемой крови уменьшится, препятствуя нормальной работе сердца.

При повреждении кожи человеческий организм начинает быстрее терять тепло, что может вызвать гипотермию — опасно низкую температуру тела. При этом состоянии организм теряет тепло быстрее, чем вырабатывает.

Глубокие ожоги могут ограничивать движение суставов и костей. Последствием неправильного лечения поврежденного участка станут мучительные боли в суставах в будущем.

Исследования показывают, что процесс заживления ожогов второй и третьей степени могут осложнить сопутствующие заболевания у пациента, в том числе неврологические, сахарный диабет, психические расстройства и артериальная гипертензия.

Страдающие этими болезнями должны немедленно обращаться за медицинской помощью в случае получения ожога, подчеркнул врач.

По словам Аребьева, пациенты с ожогами зачастую усугубляют ситуацию, прибегая к народным методам лечения. Врач предупредил, что ни в коем случае нельзя поливать ожог маслом или мазать кремом и сметаной. Эти средства нарушают теплообмен в тканях и привести к более глубокому поражению тканей. Также не следует прикладывать лед к месту ожога и вскрывать появившиеся пузыри.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что невролог Хорошев заявил, что шоколад и красное вино вызывают мигрень.