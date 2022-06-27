В Петербурге подтвердили 238 новых случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 238 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 36 человек, выздоровели – 19, умерли – 11. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 535 785 местных жителей, вылечились — 1 499 031 человек, а общее число жертв достигло 34 105. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 212 человек. На третьем месте Московская область — 148 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.