В Петербурге подтвердили 230 новых случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили 230 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: pixabay

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 230 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 87 человек, выздоровели – 435, умерли – восемь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 536 015 местных жителей, вылечились — 1 499 466 человек, а общее число жертв достигло 34 113. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 217 человек. На третьем месте Свердловская область — 102 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.

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