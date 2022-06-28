В России за сутки коронавирусом заразился 2 541 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 2 541 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 424 105. Об этом стало известно сегодня, 28 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 425 человек, скончались 59 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 052 граждан. Накануне выздоровели 3 414 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 851 282.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 217 человек. На третьем месте Свердловская область — 102 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре отметили, что сроки ревакцинации от коронавируса пока менять не будут.