Разложившийся труп обнаружили в очистных сооружениях на Белом острове

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в очистных сооружениях на Белом острове.

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранителей накануне днем вызвали на Центральную станцию аэрации на Белом острове, дом 1. Там сотрудники очистных сооружений обнаружили разложившийся труп неизвестного мужчины. Судя по состоянию, тело пролежало в воде довольно долгое время.

Погибший был одет в серую футболку, черную кофту, красную куртку, кроссовки и джинсы.

На месте работала следственно-оперативная группа. Труп направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи.