Разложившийся труп обнаружили в очистных сооружениях на Белом острове

Разложившийся труп обнаружили в очистных сооружениях на Белом острове
Труп направлен в морг. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в очистных сооружениях на Белом острове.

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранителей накануне днем вызвали на Центральную станцию аэрации на Белом острове, дом 1. Там сотрудники очистных сооружений обнаружили разложившийся труп неизвестного мужчины. Судя по состоянию, тело пролежало в воде довольно долгое время.

Погибший был одет в серую футболку, черную кофту, красную куртку, кроссовки и джинсы.

На месте работала следственно-оперативная группа. Труп направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи.

белый остров новости СПб очистные сооружения труп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны частично перекроют на месяц
В России за сутки коронавирусом заразился 2 541 человек
В Ленобласти за сутки выявили 27 случаев коронавируса
Петербург лидирует по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге подтвердили 230 новых случаев коронавируса
Пенсионерку пытались изнасиловать на КПП гаражного кооператива в Русско-Высоцком
Грузовик насмерть сбил перебегавшего дорогу на КАД пешехода
У Ивановского карьера произошла массовая драка со стрельбой