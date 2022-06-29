В Петербурге подтвердили 241 новых случай коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 241 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 76 человек, выздоровели – 300, умерли – девять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 536 256 местных жителей, вылечились — 1 499 766 человек, а общее число жертв достигло 34 122. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 375 человек. На третьем месте Московская область — 160 новых ковид-пациентов.

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