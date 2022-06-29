В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 29 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 742 местных жителя. Всего выздоровели 184 513 пациентов, в том числе 21 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 375 человек. На третьем месте Московская область — 160 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главврач Боткинской больницы заявил об изменении портрета больного COVID-19.