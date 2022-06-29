Начальник сектора НИЦ оформила кредит и перевела мошенникам более 2 млн

В Гатчинском районе Ленинградской области нападкам мошенников подверглась начальник сектора Национального исследовательского центра.

В результате женщина с улицы Генерала Кныша лишилась более двух миллионов. Как стало известно Gazeta.SPB, 67-летняя женщина обратилась в полицию днем 28 июня.

По словам пострадавшей, 16 июня на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. После этого под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий он убедил женщину оформить кредитный договор в банке.

Так женщина и поступила. В период с 16 по 20 июня пострадавшая оформила кредитные договоры на сумму 2 030 000 рублей, которые она перевела на различные счета, указанные неизвестным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в «Гатчинскую КМБ» обратилась избитая 45-летняя женщина, которая рассказала об избиении сожителем.