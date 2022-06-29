В Гатчине мужчину изобличили в домашнем насилии над сожительницей

В Гатчинском районе мужчину изобличили в домашнем насилии над сожительницей. Фото: Unsplash

В Гатчинском районе мужчину изобличили в домашнем насилии над сожительницей. Фото: Unsplash

Пару дней назад в «Гатчинскую КМБ» обратилась избитая 45-летняя женщина, которая рассказала, что была избита сожителем по месту проживания в квартире на улице Хохлова, 35.

Медицинское учреждение направило обращение в полицию 27 июня в 15:24. Как стало известно Gazeta.SPB, сама девушка обратилась за помощью рано утром того же числа.

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести перевели на отделение травматологии с гемопневмоторексом, переломом ребер, ЗЧМТ, травмой головы и груди, закрытым переломом нижней челюсти справа и множественными подкожными гематомами и ссадинами. Как оказалось, само избиение произошел еще раньше — 24 июня.

По факту произошедшего 28 июня возбудили уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В тот же день у места проживания был задержан и полностью изобличен 33-летний подозреваемый мужчина. В настоящий момент он находится в ИВС.

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