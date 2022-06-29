В Центробанке РФ объяснили, почему не желательно стремиться к досанкционному курсу рубля

В Центробанке РФ объяснили, почему не желательно стремиться к досанкционному курсу рубля. Фото: пресс-служба Банка России

В Центробанке РФ объяснили, почему не желательно стремиться к досанкционному курсу рубля. Фото: пресс-служба Банка России

Банк России предостерег, что попытки вернуть курс рубля на тот уровень, который был до санкций, сделают его искусственным.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что ведомство придерживается политики плавающего курса рубля, потому что именно из-за него экономика может адаптироваться к изменившимся условиям. Об этом глава ЦБ РФ рассказала на съезде РСПП, пишут РИА Новости.

«Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — заявила Набиуллина.

Также отмечается, что управляемый курс приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики России. Набиуллина подчеркнула, что когда начинается управление курсом, начинается привязка к валютам чужих стран и вынужденная синхронизация российской денежно-кредитной политики с политикой их государств.

Глава Центробанка призвала ускорить валютную либерализацию в России для предоставления возможности бизнесу перестроить логистику.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году могут быть выделены валютные интервенции из средств бюджета с целью стабилизации рубля.