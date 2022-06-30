В России за сутки коронавирусом заразились 3 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 106 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 430 239. Об этом стало известно сегодня, 30 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 195 человек, скончались 56 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 112 граждан. Накануне выздоровели 3 255 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 858 217.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 361 человека. На третьем месте Московская область — 225 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.