Полиция задержала грабителя, напавшего на пенсионерку на кладбище

Грабитель, напавший на 76-летнюю женщину на городском кладбище в Гатчине, попал в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb, за ограбление пенсионерки задержан 23-летний житель Гатчинского района. Его поймали накануне днем у станции метро «Обухово» в Петербурге. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в изоляторе.

Ограбление произошло днем 19 июня на городском кладбище в Гатчине. Злоумышленник ударил пенсионерку по голове и сбежал с ее сумкой, в которой были 500 рублей и мобильный телефон.

Женщине потребовалась медицинская помощь. Ее госпитализировали с ушибом головного мозга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конфликт на кухне коммуналки на Суворовском закончился резней. Прибывшие к месту полицейские на месте задержали молодую злоумышленницу. Сегодня ее поместят в изолятор.