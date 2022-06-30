В Петербурге будут судить мошенников, продававших путевки в вымышленный санаторий

В Петербурге будут судить мошенников, продававших путевки в вымышленный санаторий
Мошенники обманули петербуржцев более чем на 3 млн рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге правоохранители завершили расследование мошенничества с продажей путевок в несуществующий санаторий на Черном море.

В городском управлении МВД сообщили, с 2019 года «турфирма» продавала на своем сайте путевки в санаторий «Черноморский» на юге России. Желающие отдохнуть оставляли на сайте-ловушке свои контакты и пожелания по размещению. В ответ им направляли договор, счет на оплату, а после перевода средств отправляли подтверждение брони.

Однако, как оказалось, санатория «Черноморский» не существовало. Мошенники обязательства не использовали, деньги петербуржцам не вернули. На продаже «путевок» они заработали более 3 миллионов рублей.

Преступники в своей незаконной деятельности допустили несколько ошибок, которые помогли уголовному розыску и следователям их поймать. По подозрению задержаны четверо человек в возрасте от 35 до 56 лет. Троих заключили под стражу, четвертому запретили определенные действия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вымогатели с автоматом, отобравшие у петербуржца 4 млн рублей на Каменноостровском, задержаны.

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