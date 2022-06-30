Вымогатели с автоматом, отобравшие у петербуржца 4 млн рублей на Каменноостровском, задержаны

Вымогатели с автоматом, отобравшие у петербуржца 4 млн рублей на Каменноостровском, задержаны
Вымогателей задержали. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали вымогателей, лишивших петербуржца 4 миллионов рублей наличными.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в преступлении задержали двух 32-летних мужчин. Оба безработные и приехали в Петербург из Дагестана.

Установлено, что в середине июня они вымогали деньги у петербуржца у дома 64 по Каменноостровскому проспекту. Под угрозой охолощенного автомата Калашникова злоумышленники требовали передать им 8 миллионов рублей, а после получения половины продолжили настаивать на всей сумме.

Во время обысков по месту жительства у задержанных изъяли шесть мобильных телефонов, светозвуковой автомат Калашникова и 45 специальных патронов к нему.

Возбуждено уголовное дело об организованном группой вымогательстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конфликт на кухне коммуналки на Суворовском закончился резней.

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