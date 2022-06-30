«Водоканал» назвал районы Петербурга с самой засоренной канализацией

Центр Петербурга стал лидером по количеству засоров в канализациях, сообщает городской «Водоканал».
Чаще всего засоры в канализациях происходят в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах города. Эти три района возглавляют антирейтинг по засорам уже давно, но во втором квартале текущего года к ним присоединились еще два района — Красногвардейский и Невский.
Лучше всего с культурой пользования канализацией дела обстоят в Кронштадтском, Колпинском и Курортном районах, а в черте Петербурга — Московском и Кировском.
В «Водоканале» напомнили, что канализация — совсем не подходящее место для утилизации отходов. В унитаз нельзя смывать мелкий сор, строительный мусор, бумагу, пищевые отходы, предметы личной гигиены, влажные салфетки и влажную туалетную бумагу. Засоры не создает только водорастворимая туалетная бумага.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 августа петербуржцы смогут видеть свои долги за капремонт в единой «платежке».