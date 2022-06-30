«Водоканал» назвал районы Петербурга с самой засоренной канализацией

В "Водоканале" напомнили, что канализация - совсем не подходящее место для утилизации отходов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В "Водоканале" напомнили, что канализация - совсем не подходящее место для утилизации отходов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Центр Петербурга стал лидером по количеству засоров в канализациях, сообщает городской «Водоканал».

Чаще всего засоры в канализациях происходят в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах города. Эти три района возглавляют антирейтинг по засорам уже давно, но во втором квартале текущего года к ним присоединились еще два района — Красногвардейский и Невский.

Лучше всего с культурой пользования канализацией дела обстоят в Кронштадтском, Колпинском и Курортном районах, а в черте Петербурга — Московском и Кировском.

В «Водоканале» напомнили, что канализация — совсем не подходящее место для утилизации отходов. В унитаз нельзя смывать мелкий сор, строительный мусор, бумагу, пищевые отходы, предметы личной гигиены, влажные салфетки и влажную туалетную бумагу. Засоры не создает только водорастворимая туалетная бумага.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 августа петербуржцы смогут видеть свои долги за капремонт в единой «платежке».