Москва с большим отрывом занимает первое место по суточным заражениям COVID-19

Москва с большим отрывом занимает первое место по суточным заражениям COVID-19. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Москва с большим отрывом занимает первое место по суточным заражениям COVID-19. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Сегодня Северная столица заняла 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, на первом расположилась Москва с 340 заболевшими.

В пятницу, 1 июля, стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

В Московской области, которая занимает третье место по заражениям, нашли еще 201 новго ковид-пациента.

За день в Петербурге выздоровели 193 человека, госпитализировали 54 местных жителя, скончались 6 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские ученые создали генетическую технологию воссоздания антител к разным видам COVID-19.