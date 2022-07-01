Москва с большим отрывом занимает первое место по суточным заражениям COVID-19

Сегодня Северная столица заняла 2 место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, на первом расположилась Москва с 340 заболевшими.
В пятницу, 1 июля, стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
В Московской области, которая занимает третье место по заражениям, нашли еще 201 новго ковид-пациента.
За день в Петербурге выздоровели 193 человека, госпитализировали 54 местных жителя, скончались 6 петербуржцев с коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские ученые создали генетическую технологию воссоздания антител к разным видам COVID-19.