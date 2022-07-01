В Ленобласти медики зарегистрировали за сутки еще 27 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 27 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 799 местных жителей. Всего выздоровели 184 522 пациента, в том числе 4 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 340 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские ученые создали генетическую технологию воссоздания антител к разным видам COVID-19.