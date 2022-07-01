В Ленобласти медики зарегистрировали за сутки еще 27 случаев коронавируса

В Ленобласти медики зарегистрировали за сутки еще 27 случаев коронавируса
В Ленобласти медики зарегистрировали за сутки еще 27 случаев коронавируса. Фото: Pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 27 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 799 местных жителей. Всего выздоровели 184 522 пациента, в том числе 4 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 340 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские ученые создали генетическую технологию воссоздания антител к разным видам COVID-19.

коронавирус ленобласть оперштаб статистика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Названа категория пенсионеров, которым положена новая денежная выплата с 1 июля
На Богатырском буйный петербуржец отобрал у курьера еду и замахнулся на ...
В Ленобласти медики зарегистрировали за сутки еще 27 случаев коронавируса
Москва с большим отрывом занимает первое место по суточным заражениям COVID-19
Еще 6 петербуржцев с коронавирусом скончалось за сутки
Петербуржцам рассказали, какие теперь будут действовать коммунальные тарифы
Петербурженка обнаружила на Энгельса избитый труп своего сожителя
С 1 июля снимаются все ограничения, введенные в России из-за пандемии ...