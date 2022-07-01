В Петербурге хотят ввести аттестацию для экскурсоводов, но организация до сих пор на нуле

В Петербурге хотят ввести аттестацию для экскурсоводов, но организация до сих пор на нуле. Фото: Baltphoto

В Петербурге хотят ввести аттестацию для экскурсоводов, но организация до сих пор на нуле. Фото: Baltphoto

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступает в силу федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». По нему с сентября для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет подготовлена обязательная аттестация, с которой многие не согласны из-за проблем, которые не были учтены и обсуждены.

После аттестации все данные будут занесены в единый реестр Ростуризма, пишет «Neva.Today». На настоящий момент Городское туристско-информационное бюро (ГТИБ) уже проинформировало экскурсоводов Петербурга об окончании приёма документов на получение городской аккредитации любой категории, которая действует до срока указанного в аттестате, но не позднее, чем до 1 января 2024 года. И это положение распространяется даже на аккредитацию бессрочной категории.

В случае если действие аккредитации подходит к концу, лучше не ждать сентября. Можно подать документы на старую аккредитацию, позволяющую спокойно работать еще полтора года, посоветовали в «Содружестве гидов-переводчиков и экскурсоводов».

Сейчас есть много вопросов касательно того, как будет проходить новая обязательная аккредитация. Член правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Сергей Калинин подчеркнул, что даже неясно ни какой состав аттестационной комиссии будет, ни какие приготовят экзаменационные вопросы.

При этом создать вопросы для допуска к устному экзамену, который нужен работающим в профессии менее трех лет, уже пытались на экспертно-методическом совете при ГТИБ. Тогда представители комитет по туризму настаивали на 1 200 вопросах в 40 билетах, но гиды, представители петербургского университета культуры, сотрудники городских музеев по большей части были против такого числа.

Тогда чиновники из комитета по туризму попросили направить в ведомство свои предложения, что и было сделано. Но время идет, а ответа из ведомства по этому поводу все нет.

Калинин подчеркнул, что в такие сложные времена как сейчас люди могут простой уйти из профессии, так как въездной туризм практически на нуле.

«Какой резон им готовится, учить 1200 вопросов, если у гидов почти нет работы, я не говорю об экскурсоводах, работающих с русским, у них туристов достаточно», — отметил специалист.

По мнению Калина, было бы лучше отложить аттестацию на тот момент, когда туризм хоть чут-чуть встанет на ноги.

Neva.Today пыталась связаться с канцелярией и пресс-службой комитета по туризму, но все попытки оказались тщетны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что число россиян, отправившихся в путешествие за границу в апреле-июне, стало рекордным за три последних года.